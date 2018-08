Goulart Filho (PPL) defende que governo federal se responsabilize por toda a educação básica

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à presidência João Goulart Filho, do PPL, afirmou ao Estado que defende que o governo federal seja o responsável pela educação básica no País, incluindo a educação infantil. Na prática, isto significaria que a responsabilidades de todas as escolas ficaria a cargo do Ministério da Educação, e não dos Estados e municípios, como é hoje.

“Defendo a federalização do ensino básico, incluindo o infantil”, disse ele ao Estado. Hoje, 30% das crianças de 0 a 3 anos estão na educação infantil (creches). Segundo o IBGE, 78,6% das famílias que têm crianças de 3 anos têm interesse em matriculá-las em uma creche, mas não conseguem.

