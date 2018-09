Eymael diz que escolas ensinam “conteúdo ideológico de esquerda”

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à Presidência pelo DC, José Maria Eymael, defende o movimento Escola sem Partido, argumentando que as escolas atualmente ministram conteúdos ideológicos. “Existem partidos que acharam esse programa absurdo uma vez que não poderão mais ensinar somente conteúdo esquerdista na cabeça de nossos jovens, o que não é justo”, disse, em entrevista ao blog Eleição+Educação.

O Escola sem Partido diz ser a favor de uma neutralidade do ensino, em que não se discuta em sala de aula temas como sexualidade, gênero e religião.

Eymael também quer criar creches 24 horas para pais que trabalham à noite.

Veja aqui o calendário com as entrevistas já feitas e as que ainda serão publicadas.