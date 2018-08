Estadão e Cenpec realizam debate sobre propostas de educação dos candidatos à Presidência

O Estadão vai transmitir nesta quarta-feira, dia 22, às 10 horas, um debate com os coordenadores de educação das campanhas à Presidência da República. O evento será realizado em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

Estão confirmadas as presenças de Nelson Marconi (PDT), Ana Maria Diniz (PSDB), Daniel Cara (PSOL), André Stabile, (REDE) e Selma Rocha (PT).

O debate será mediado pela presidente do Conselho do Cenpec, a educadora Anna Helena Altenfelder, e pela repórter especial e colunista de educação do Estadão, Renata Cafardo.

O evento – cujo tema principal é o combate à desigualdade – será fechado a convidados, mas transmitido pelo facebook do Estadão e do Cenpec. Os internautas podem enviar perguntas aos representantes dos candidatos.