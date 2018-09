Educação é o tema mais citado por candidatos ao Legislativo em site de ‘match’

A educação é considerada tema prioritário para candidatos a deputado estadual federal e senador, segundo inscrições no novo site Tem Meu Voto. A plataforma, que está aberta a partir dessa segunda-feira para a população, pretende ajudar o eleitor a escolher em quem votar a partir dos interesses em comum.

Desde o dia 20 de agosto, candidatos estão sendo convidados a incluir suas propostas no site, que também usa informações da Justiça Eleitoral. Até agora, 913 concorrentes aos cargos do Legislativo escolheram seus temas prioritários; 45% deles mencionaram a educação, o índice mais alto entre todos os assuntos.

A proposta mais citada para a área é o ensino em tempo integral, defendida por 18% dos que selecionaram educação. A política tem crescido em vários Estados, com bons resultados de aprendizagem e diminuição da evasão, principalmente no ensino médio. Pernambuco, com cerca de 50% das escolas em período integral, teve destaque nos últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na semana passada.

O Tem Meu Voto é uma iniciativa apartidária e independente, criada a partir da união de movimentos e organizações da sociedade civil. “A plataforma é uma maneira de descobrirmos o que pensam nossos candidatos ao Legislativo, que geralmente são ofuscados durante a campanha pelos candidatos a governos regionais e à Presidência”, diz o cientista político Leandro Machado, coordenador do Tem Meu Voto.

A partir dessa segunda-feira, eleitores poderão responder perguntas e ver o “match”. Eles receberão uma lista com 10 nomes de candidatos que têm ideias compatíveis com sua visão.