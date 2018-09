Daciolo é sucinto em propostas para educação e diz que “dinheiro tem bastante”

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à Presidência pelo Patriota, Cabo Daciolo, foi sucinto em suas respostas ao blog Eleição+Educação. Ele diz simplesmente que “dinheiro tem bastante” para a área quando perguntado se os investimentos deveriam aumentar.

Em outras questões é ainda mais breve. Responde apenas “bom” sobre sua opinião a respeito do movimento Escola sem Partido e “com certeza” sobre cobrar mensalidade de alunos de alta renda em universidades públicas.

