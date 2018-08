Ciro diz que há ‘enciclopedismo raso’ nas escolas públicas

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato Ciro Gomes (PDT) é o terceiro candidato à Presidência que fala ao blog Eleição+Educação. Na entrevista, ele diz que as escolas do País focam em decoreba e em “enciclopedismo raso”.

Uma de suas propostas é expandir o que foi feito no Ceará para todo o Brasil. O Estado promoveu reformas na educação fundamental, focadas na alfabetização e em incentivos fiscais aos municípios. Hoje tem muitas das escolas com o melhor desempenho do País.

Por outro lado, a avaliação do ensino médio cearense não é tão boa. O Estado não atingiu a meta do último Ideb, que é o principal indicador de qualidade, tabulado pelo Ministério da Educação.

Ciro também defende revogar a Emenda Constitucional que instituiu um teto para os gastos públicos federais porque acredita que a regra prejudica investimentos na educação.

