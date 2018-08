Boulos quer auditar contratos do Fies

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) defende uma auditoria em contratos do programa de Financiamento Estudantil (Fies) porque, segundo ele, houve aumento de matrículas em universidades privadas “sem fiscalização de qualidade”. O Fies foi um dos principais programas da gestão de Dilma Rousseff no Ministério da Educação e foi reduzido no governo de Michel Temer por causa da alta inadimplência, entre outros problemas. Mesmo assim, tem hoje um orçamento de R$ 19 bilhões.

Boulos também defende aumentar os investimentos em educação no País para 10% dos PIB. Atualmente, esse índice está em 6%. Ele é o quarto entrevistado da série de presidenciáveis do blog Eleição+Educação.

