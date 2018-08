Amoêdo quer ProUni da pré-escola ao ensino médio

Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo

O candidato à Presidência João Amoêdo (Novo) defende um ProUni para pré-escola, ensino fundamental e médio. O ProUni é um programa criado no governo Lula que dá bolsas parciais ou integrais para estudantes de baixa renda em universidades privadas.

“As escolas públicas continuariam a existir e seriam fortalecidas, mas os pais teriam a opção de usar os recursos para colocar seus filhos em escolas particulares”, diz ele, em entrevista para o blog Eleição+Educação.

Amoêdo ainda acredita que deveria haver uma reformulação no Fundeb – o fundo hoje que mantém as escolas públicas do País – para que o investimento fosse atrelado ao resultado dos alunos.

O Fundeb é uma cesta que recebe recursos de impostos estaduais e municipais e os redistribui conforme um valor mínimo por aluno. A ideia do fundo é reduzir desigualdades, já que quando um Estado não alcança o valor mínimo estipulado, a União faz uma complementação.

Veja aqui o calendário com as entrevistas já feitas e as que ainda serão publicadas.