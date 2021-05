‘Estadão’ estreia blog ‘Diário da CPI’, com Mário Scheffer

Professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Mário Scheffer acompanha os trabalhos da CPI da Covid, desde o início, em parceria com o Estadão. Agora, o pesquisador passa a ampliar o escopo de suas análises no blog “Diário da CPI”, que vai avaliar não apenas os depoimentos prestados aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito mas, também, os principais documentos anexados às investigações.

O blog estreia com a avaliação da primeira parte do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, mas todas as análises anteriores também estão disponíveis. “Na CPI a política e a saúde pública se encontram, a pandemia e a disputa de poder se sobrepõem. Estamos com uma situação ainda fora do controle e um horizonte eleitoral próximo”, diz Scheffer, que é pesquisador na área de Políticas e Sistemas de Saúde e foi consultor do Congresso em outra CPI, a dos Planos de Saúde (2003).

Com objetividade e linguagem simples, ele traduz e analisa em profundidade os principais fatos e apurações da CPI da Covid no Senado, dos polêmicos depoimentos aos documentos mais relevantes, jogando luz sobre os rumos do inquérito.

A advogada e pesquisadora em Saúde Coletiva Marina Magalhães será colaboradora do blog, em especial sobre os impactos jurídicos e detalhes das provas colhidas pela CPI. Toda a documentação reunida pelos senadores e que não tiver caráter sigiloso fica disponível para consulta no site do Senado, na página da própria CPI .

As postagens estão previstas semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, após as sessões de depoimento, ou em edição extraordinária, a qualquer momento.

O blog se soma a outros diferenciais oferecidos pelo Estadão na cobertura diária da CPI da Covid, como as transmissões ao vivo dos principais depoimentos e o Monitor da CPI, que aborda o que já ocorreu nas reuniões e apresenta o que está previsto na agenda e plano de trabalho dos senadores.