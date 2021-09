Perto do fim, CPI da Covid confunde a audiência

Com imagem da Padroeira do Brasil impressa na máscara, um devoto católico que parecia buscar a proteção da fé, Marconny Faria terminou sua exposição inicial na CPI com a evocação “que Nossa Senhora passe na frente”.

Marconny disse que presta assessoria técnica a políticos e assessoria política a empresas. Embora não se considere um lobista, senadores ressaltaram que ele é amigo da advogada e do filho mais novo do presidente; que indicou ocupantes de cargos públicos, como a direção do Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA); que tentou desqualificar, junto à Anvisa, o teste de covid da Abbott a favor de outro fornecedor.

É da autoria de Marconny uma das pérolas da CPI, a “arquitetura ideal” para burlar licitações, um passo a passo enviado pelo depoente em mensagens, visando eliminar concorrentes e privilegiar a Precisa Medicamentos em negócios com o Ministério da Saúde.

Resta cristalino o fato de que agentes corruptos tentaram explorar muito bem a pressão, a falta de coordenação no governo federal e o volume de recursos sem precedentes, destinados à aquisição de vacinas e insumos contra a covid.

Não se pode fingir que esquemas semelhantes existiam antes mesmo da pandemia, mas o modo de agir e as falhas de controle foram tão nitidamente expostas pela CPI que não deixa de ser uma oportunidade de romper com lobistas e fluxos ilícitos que rodeiam o Ministério da Saúde.

A CPI poderia contra-atacar com outra “arquitetura”, um conjunto de recomendações anticorrupção no SUS, medidas adicionais para combater desvios em compras no cotidiano da gestão da saúde pública e nas próximas crises sanitárias.

Por falar em arquitetos incidentais da história política brasileira, mais de seis anos depois de ter sustentado, juntamente com Hélio Bicudo e Janaina Paschoal, a denúncia contra Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior entregou à CPI parecer que elenca crimes imputáveis a Bolsonaro.

O resultado é um “sete a um”, metáfora usada desde a Copa do Mundo de 2014 para designar toda humilhação nacional devastadora.

A comissão de especialistas formada após requerimento da CPI (nº 826/21) detalhou os sete crimes do presidente da República, por suas ações e omissões no combate à pandemia: crime de responsabilidade, crimes contra a saúde pública (epidemia, infração de medida sanitária preventiva e charlatanismo), incitação ao crime, prevaricação e crime contra a humanidade.

Diferentemente da peça jurídica de 2015, que se contorcia para configurar o crime de responsabilidade em função da abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, os autores das 226 páginas da consulta atual argumentam sobre o que chamam de “fartos elementos probatórios” fornecidos pela CPI.

A ênfase na apresentação, de que trata-se de “uma análise acadêmica e tecnicamente consistente“, produzida “cientificamente, dentro dos parâmetros das ciências criminais”, não afasta o caráter consultivo do documento, que poderá ou não ser parcialmente acatado pelo relator da CPI.

As próprias mudanças na composição da equipe de juristas desde sua criação, assim como o anúncio do relator, Renan Calheiros, nesta quarta-feira, 15, de que outros especialistas serão ouvidos nos próximos dias – ligados à Faculdade de Saúde Pública da USP, FGV, OAB e ao Grupo Prerrogativas – podem sugerir que ainda é preciso firmar consenso ou ampliar o espectro político para legitimar o relatório final.

Consultas e acordos talvez possam convergir para a aprovação de um documento conclusivo que apresente os múltiplos crimes de Bolsonaro e todas as infrações da lei penal cometidas pelos demais agentes públicos e privados investigados.

Mas, em semana derradeira, a CPI segue em outra direção, o que confunde a audiência cativa da TV Senado. Ora oferece uma programação surrada, reprisando o capítulo das vacinas, ora promete episódio novo e eletrizante, ao aprovar a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro.

O romance político Corridors of Power, de C.P Snow, de 1964, sobre intrigas na época da Crise de Suez, deu nome ao que se passa nos locais longe do público, onde decisões são formadas e desfeitas.

No final, a CPI parece que também vai ser decidida nos corredores do poder, nos bastidores da cena pública.