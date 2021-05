Diário da CPI

Mário Scheffer acompanha os trabalhos da CPI da Covid, desde o início, em parceria com o Estadão.

Professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Scheffer é pesquisador na área de Políticas e Sistemas de Saúde e foi consultor em outra CPI, a dos Planos de Saúde (2003). Com objetividade e linguagem simples, ele traduz e analisa com profundidade os principais fatos e apurações da CPI da Covid no Senado, dos polêmicos depoimentos aos documentos mais

relevantes, jogando luz sobre os rumos do inquérito. “Vamos registrar a disputa política em meio à maior crise sanitária da nossa história”, afirma Scheffer, que conta com a colaboração da advogada e pesquisadora em Saúde Coletiva Marina Magalhães.

Acompanhe as postagens às terças, quartas e quintas-feiras, após as sessões de depoimento, ou em edição extraordinária, a qualquer

momento.