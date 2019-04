Conexão Eleitoral

Explicando uma paródia eleitoral

Por Eduardo Magrani* e Pedro Campos** Recentemente o vereador reeleito de Altamira, no Pará, João do Biscoito, viralizou no Facebook com seu vídeo de campanha. A personagem Elza do filme Frozen da Disney aparece no vídeo cantando sua famosa música “Let it Go”, com a letra modificada voltada à promoção do candidato. O vídeo atingiu