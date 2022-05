Wellington Dias afirma que presidente da Fiesp tem ‘confiança e proximidade’ com Lula

Coluna do Estadão

Um dos coordenadores da campanha de Lula, Wellington Dias diz que o presidente da Fiesp, Josué Alencar, “tem uma relação de confiança e proximidade” com Lula que vai além das eleições. Dias se reuniu com Josué e o PT crê que ele será importante elo com empresários.

BUSCADOR. Mas não só ele. “Temos colaboradores ajudando com setores de energia, infraestrutura, construção, comércio, turismo. Lula e Alckmin querem entender o que está impactando e as mudanças necessárias, colhendo subsídios para o programa de governo”, diz.