Weintraub grava vídeo parodiando ‘Cantando na chuva’ para desmentir notícia; veja

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, gravou um vídeo parodiando o filme “Cantando na chuva” dizendo que está “chovendo fake news”.

Veja o vídeo:

Weintraub afirma não haver interferência do MEC na paralisação das obras de recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que sofreu um incêndio em setembro do ano passado. Segundo ele, o dinheiro viria de emendas parlamentares e a decisão em reduzir em R$ 12 milhões veio da bancada do Rio, não do ministério.

Ainda segundo o ministro, mesmo que não houvesse cortes, os recursos não poderiam ser utilizados porque não há projeto.

Weintraub atribui a informação a “pessoas de mal com a vida”.

O musical “Cantando na Chuva” foi gravado em 1952. Em cena que ficou marcada no cinema, o protagonista Gene Kelly canta e dança na chuva. (Juliana Braga)