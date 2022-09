O candidato a senador do PSB em São Paulo, Márcio França, considera que o apelo eleitoral de seu rival no pleito Marcos Pontes está tão associado à indicação de seu nome pelo presidente Jair Bolsonaro que parte dos eleitores sequer sabe o nome do ex-ministro. “As pessoas declaram voto no astronauta. Elas votam em um personagem, não em uma pessoa”, disse.

