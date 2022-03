‘Você usa meu nome e eu nunca ganhei nada’, diz ‘floresta amazônica’ a Jeff Bezos em vídeo do governo do Amazonas

O governo do Estado de Amazonas preparou um vídeo em que a floresta amazônica ganha voz e manda recado a Jeff Bezos, da Amazon. A peça é uma campanha da gestão de Wilson Lima (União Brasil) para buscar investimentos estrangeiros para a região.

“Olá, Jeff! Você já me viu do espaço, do foguete e até voando de helicóptero, mas ainda não me conhece de verdade. Se sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, venha me conhecer de perto, Jeff”, diz a voz da floresta no vídeo.

Veja o vídeo: