“Você quer um marido ou um presidente?”, diz Lupi sobre temperamento de Ciro

O presidente do PDT, Carlos Lupi, conversava, ontem, com uma antiga servidora na Câmara dos Deputados quando ouviu críticas sobre o “temperamento” do presidenciável Ciro Gomes. “Você quer um marido ou um presidente?”, perguntou. Ele garante que virou o voto dela.

Ontem, o presidenciável se irritou novamente ao ser vaiado em evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao criticar a reforma trabalhista. “Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem presidente fraco, escolham um desses aí que vêm com conversa fiada para vocês”, respondeu o candidato. (Naira Trindade)

