Apoiadores de Lula vibraram na porta do hotel onde o petista acompanha a apuração, no Centro de São Paulo, no momento em que ele superou Jair Bolsonaro na apuração de votos.

O placar virou com 67,74% das urnas apuradas – no primeiro turno, a inversão ocorreu com 70%.

Bancos e instituições financeiras projetavam a troca de posições no intervalo entre 65% e 70%.