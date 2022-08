Vice-presidente do PT desiste de aliança com PDT no Rio

O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, descartou uma aliança do partido com o candidato do PDT ao governo do Rio, Rodrigo Neves, após a executiva nacional adiar a decisão sobre a manutenção da aliança com Marcelo Freixo (PSB) para sexta-feira, 5, prazo limite para oficializar coligações no TSE.

Segundo Quaquá, a desistência de um acordo com o pedetista se deve à posição do candidato petista ao Senado pelo Rio, André Ceciliano, de defender a manutenção do apoio a Freixo. O restante do diretório fluminense preferia romper com os socialistas no Estado em razão da recusa de Alessandro Molon em retirar sua candidatura ao posto.