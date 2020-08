Vice-presidente do Aliança diz não estar preocupado com conversas entre Bolsonaro e PSL

A despeito das recaídas de Jair Bolsonaro, o vice-presidente do Aliança pelo Brasil, Luís Felipe Belmonte, diz que nada muda em sua cruzada para colocar em pé o novo partido. “Não estou preocupado, porque tenho orientação do presidente, e essa orientação não foi mudada.” Bolsonaro anda dando sinais de querer retomar a relação com o PSL, mas dirigentes do Aliança ainda têm expectativa de oficializar o novo partido em 2020. Será difícil: das quase 160 mil assinaturas entregues, 19,5 mil foram reconhecidas como válidas (4% do necessário).

Números. Segundo dados do TSE desta semana, 4 mil aguardam análise, 1,2 mil estão em prazo para impugnação, 29 mil não foram validadas e 94 mil aguardam ficha de apoiamento do partido.

Ainda pulsa. Os críticos dessa reaproximação de Bolsonaro com o PSL dizem que o “flerte” pode confundir a militância. Mas interlocutores próximos do presidente afirmam que o sonho de criar o Aliança pelo Brasil ainda não acabou.

É o jeito. O sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico) já tem sido usado em Santa Catarina, Bahia e Pernambuco. A ideia é replicá-lo nos demais Estados.

O pai tá on. Apesar de Bolsonaro ter voltado a negociar um possível retorno ao antigo lar, seus filhos Carlos e Flávio ainda não sinalizaram ao Republicanos, sigla que os acolheu após o rompimento com o PSL, a intenção de seguir o pai.

O pai tá on 2. É pouco provável, porém, que ocorra uma cizânia na família.

Aliás. Parlamentares da chamada ala “bivarista”, que se opuseram ao presidente dentro do PSL, afirmam que as conversas sobre a volta dele ao partido provam que as denúncias de que havia uma “caixa-preta” na sigla são furadas.

Otimismo. Para ilustrar o clima entre ambientalistas com a saída do coronel Homero Cerqueira do ICMBio: dizem que ele foi o segundo pior presidente da instituição. O primeiro será o próximo nomeado. A expectativa é de que venha um novo nome da PM.

SINAIS PARTICULARES.

Paulo Guedes, ministro da Economia

Deixa pra depois. As promessas do ministro Paulo Guedes (Economia) viraram chacota entre os parlamentares e políticos: dizem que todas miram sempre “a semana que vem”. A mais nova delas: o projeto que pode viabilizar a privatização dos Correios. Segundo ele, deve ser enviado “nas próximas semanas”.

Agora… A versão do governo para o novo marco legal das startups está em análise na Casa Civil e deve ser enviada ao Congresso nos próximos 15 dias.

…vai? Um projeto sobre o mesmo tema já está em tramitação na Câmara e ambos deverão ser juntados. Há a expectativa de que sejam votados neste ano.

CLICK. Carlos Bolsonaro (à dir.) acompanhou a comitiva do pai, Jair Bolsonaro, ao Rio Grande do Norte. O deputado General Girão (PSL-RN) também integrou o grupo.

Novos ares. O jornalista Fábio Santos, ex-secretário de comunicação de João Doria na Prefeitura de São Paulo, desistiu de coordenar a parte de imprensa da campanha de Joice Hasselmann. Assumirá a presidência da CDN Comunicação.

Tudo… Após uma semana turbulenta, que teve até fato relevante ao mercado para esclarecer as questões sobre capitalização e privatização, a Sabesp tenta recuperar a tranquilidade.

…azul. A empresa é recordista do Troféu Transparência (concedido por associações e fundações). Em 24 edições, levou o prêmio 21 vezes. O anúncio de 2020 foi feito quinta-feira passada. A Sabesp foi reconhecida entre dez empresas com receita líquida acima de R$ 8 bilhões.

PRONTO, FALEI!

Kim Kataguiri, deputado federal (DEM-SP): “Tem senador que vive no Planalto fazendo arminha com a mão, mas, na hora de votar com o governo naquilo que importa, cede a pressões das corporações.”

