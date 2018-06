Vereadores de São Paulo incluem Lula no nome

Embalados pelo discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de ser preso, em São Paulo, vereadores da Câmara municipal paulista decidiram incluir Lula nos seus nomes registrados no painel de presença. Conhecido como Alfredinho, o vereador petista ganhou Lula de sobrenome. O mesmo fez os outros petistas Alessandro Guedes, Antonio Donato e Reis (veja foto). No discurso, Lula disse querer saber quantos dias ficará preso: “Porque quanto mais tempo eles me deixarem lá, mais Lulas vão nascer neste País e mais gente vai querer brigar neste País.” (Andreza Matais e Naira Trindade)