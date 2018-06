O vereador Felipe Camozzato (Novo) decidiu pedir a inclusão do nome da Lava Jato no painel de presença do plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. O apoiador da operação que investiga esquema de corrupção no País tomou a iniciativa após petistas adicionarem Lula nos painéis na Câmara de Vereadores de São Paulo. “Farei uma homenagem à operação Lava jato por um dia”, disse. (Naira Trindade)