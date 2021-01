Vereador do MBL entra com ação para afastar da Embratur mulher de secretário da Pesca

O vereador do MBL em São Paulo Rubens Nunes (Patriota) entrou na noite de terça-feira, 19, com uma ação popular na 16ª Vara Federal Cível do DF solicitando a demissão imediata de Catiane dos Santos Monteiro Seif da Embratur, esposa do secretário da Pesca.

Nunes alega que o caso configura nepotismo, segundo os termos da súmula 13 do STF, e fere os princípios de moralidade e impessoalidade da Administração Pública.

Além da exoneração, sob caráter de urgência, o vereador pede ainda a devolução dos salários de Catiane na Embratur. Caberá ao juiz analisar a liminar e pedir para que o Ministério Público se manifeste.

“Os cargos dos requeridos da família Seif – marido e esposa – estão diretamente ligados à influência do Poder Executivo, demonstrando a relação estreita que as posições têm com a Presidência da República”, diz trecho da ação popular.

Como a Coluna mostrou na terça-feira, a gerente de integridade e integração da agência é casada com Jorge Seif, mais conhecido como ‘06’ do presidente Jair Bolsonaro.

Catiane foi nomeada em 2020 e exerce hoje o cargo mais alto de confiança da Embratur, com salário de mais de R$ 25 mil por mês.