Bolsonaro muda de assunto na internet e buscas com ‘venezuelanas’ perdem fôlego

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) conseguiu mudar o assunto na internet nesta segunda. De acordo com o Google Trends, ferramenta que detecta as tendências via buscas do Google, os temas mais procurados nos últimos 7 dias relacionados a Bolsonaro eram ligados à fala dele de que “pintou um clima” ao ver meninas venezuelanas.

Nesta segunda (17), porém, as buscas com o termo “Bolsonaro venezuelanas” perdiam em interesse em relação a procuras com as palavras “atentado Tarcísio” e “sertanejos Bolsonaro”.