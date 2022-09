Valdemar sinaliza a Moraes que brigas de Bolsonaro com o Judiciário ‘não são dele’

Na conversa com Alexandre de Moraes, do TSE, nesta terça (27), Valdemar Costa Neto, presidente do PL, buscou se diferenciar de Jair Bolsonaro. Valdemar confidenciou a aliados que seu objetivo era esclarecer que as brigas de Bolsonaro com o Judiciário “não são dele” e que a empresa contratada pela legenda para fiscalizar a eleição não busca questionar o resultado. Otimista com o desempenho do PL na eleição, Valdemar teme que a animosidade de Bolsonaro com a Corte possa motivar retaliações nas contas do partido. Antônio Augusto de Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, diz que o PL deve eleger a maior bancada de deputados, mais do que o PT. O PL elegerá no mínimo 63 e o PT, 47 deputados.

SOU EU. O trunfo do partido de Valdemar na Câmara são os chamados puxadores de voto, que elevam a média do partido e arrastam mais eleitos. Se a previsão de concretizar, Valdemar considera que, não importa quem ganhe a eleição presidencial, terá que conversar com ele.

CORTE. Queiroz prevê, contudo, que o PL não conseguirá preencher todas as vagas em SP, repetindo a maldição do PSL em 2018 – o partido deixou de ocupar 7 vagas porque seus candidatos, individualmente, não alcançaram a votação mínima. Neste ano, ela será de 20% do quociente eleitoral, que em 2018 em SP foi de 301 mil votos. Pelas contas de Valdemar, o PL deve deixar de eleger cinco nomes por restrições financeiras.

EFEITO. Para Queiroz, a reforma de 2021 fará com que as siglas com maior média de votos, como o PL, expulsem candidatos bem votados de siglas menores.

PRONTO, FALEI! Felicio Ramuth (PSD), vice na chapa de Tarcísio de Freitas

“O resultado se aproxima das nossas estimativas internas e deve se consolidar com as agendas com o Bolsonaro nesta semana”, disse, sobre o 2º lugar na pesquisa Ipec.

CLICK. Dilma Rousseff, ex-presidente da República (PT)

Estava na plateia, ao lado do candidato a senador Márcio França (PSB-SP) e do ex-chanceler Celso Amorim, em ato de Lula com artistas nesta segunda (26).