Valdemar se aproxima de ‘bolsonarismo raiz’ para manter controle do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já traçou um plano para manter o controle do partido mesmo após o crescimento acelerado nesta eleição. Além de filiados que já integravam a sigla, foi eleito um exército de parlamentares que servem mais a Jair Bolsonaro do que ao próprio partido, uma novidade para o dono do PL. Para não perder o manche, a exemplo do que aconteceu com o PSL em 2018, Valdemar tem buscado manter os bolsonaristas radicais por perto. À deputada Bia Kicis, a mais votada no DF, foi oferecido o comando do diretório local. Em São Paulo, Valdemar estuda entregar a um dos expoentes do bolsonarismo, como Carla Zambelli ou Eduardo Bolsonaro, a possibilidade de disputar a Prefeitura da capital em 2024.

MAIS. Valdemar tem o controle total do PL, é tesoureiro informal e também faz as vezes de advogado do partido. Na noite da eleição, foi surpreendido com a série de ligações de diretórios estaduais relatando a vitória de correligionários. Ele esperava eleger 80 deputados, foram 99.

TRUNFO. O plano de controle de Valdemar conta ainda com uma protagonista. O dono do PL sonha em atrair Tereza Cristina (PP-MS) oferecendo à ex-ministra ou a chance de presidir o Senado ou a secretaria geral do partido. Tereza tem relatado insatisfação com eventual fusão do PP com o União Brasil.

EU VI. Aliados de Valdemar já entenderam que a junção de PP e União Brasil (com 106 deputados) tem como um dos objetivos atenuar a força que o PL terá caso Bolsonaro seja reeleito. Se Lula vencer, alguns membros da sigla cogitam somar-se até ao PT para se defender.

Sinais Particulares, por Kleber Salles. Valdemar Costa Neto, presidente do PL

PRONTO, FALEI! Vinicius do Valle, diretor do Observatório Evangélico

“A influência das lideranças evangélicas sobre pastores do Nordeste é menor. Isso dificulta a adesão do segmento a Bolsonaro na região.”

CLICK. Renan Bolsonaro, filho 04 de Jair Bolsonaro (PL)

Postou vídeo com informações falsas dizendo que Lula, se eleito, vai censurar as redes sociais, o que não é verdade. O objetivo era conquistar votos de jovens.