Valdemar exclui Bolsonaro ao fazer apelo por doações ao PL: ‘aperto muito grande’

A pouco menos de um mês para o primeiro turno das eleições, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, intensificou os pedidos por doações de campanha para o partido. Em vídeo divulgado ontem, ele deixou claro que precisa de mais recursos para candidatos a deputados, senadores e governadores, não de presidente.

“Se nós não tivermos doações, nós vamos passar um aperto muito grande”, disse Valdemar. “Nosso grande problema está aqui: (deputado) federal, (deputado) estadual, governador e senador. O presidente da República até hoje não deu problema para nós e se deus quiser não vai dar, porque o Bolsonaro não é de gastar”, acrescentou.

Até o momento, o PL gastou cerca de R$ 325 milhões – o que representa todo o fundo eleitoral disponível e parte do fundo partidário – mas destinou somente R$ 10 milhões a Bolsonaro. O teto para presidenciáveis é de R$ 88 milhões. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro tem buscado por conta própria as verbas para a campanha do pai.

A iniciativa de Valdemar fez com que integrantes do partido nos Estados começassem a se mobilizar para conseguir doações. O diretório do Mato Grosso divulgou um vídeo nesta quarta com imagens de Bolsonaro pedindo recursos, gravadas no mês passado, mas a conta sugerida nas imagens é a do PL-MT.