Valdemar diz a empresários que vê definição de eleição no 1º turno

Antes do anúncio de Doria, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, de Jair Bolsonaro, disse a empresários na sexta que considera bastante provável uma definição das eleições já no primeiro turno. Ele creditou o cenário à falta de uma terceira via competitiva.

Coluna do Estadão: Candidatura de João Doria estava isolada também no setor produtivo

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Valdemar Costa Neto