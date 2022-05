Além de Valdemar, PTB também não quer Datena na chapa de Tarcísio

Não é só Valdemar Costa Neto, o dono do PL, que tem antipatia por José Luiz Datena na chapa de Tarcísio Freitas (Republicanos) em São Paulo. O presidente do PTB-SP, Otavio Fakhoury, diz que o partido não apoiará o apresentador, apesar de isso enfraquecer o time bolsonarista na eleição paulista.

“O pessoal (do PTB) quer ir com o Tarcísio, com o Bolsonaro, mas não com o Datena. Ele desceu a lenha no Bolsonaro no passado, o pessoal não perdoa”, diz.

Fakhoury diz acreditar que Datena não deve persistir na campanha e, logo logo, desistirá.

Segundo nota publicada na revista Veja, ontem, Valdemar disse a empresários que não vê futuro na candidatura de Datena por “coisas do passado”. O apresentador não levou o desaforo para casa e, no mesmo dia, disse à Veja que Valdemar “saiu da cadeia noutro dia”.

Click Valdemar Costa Neto

Cacique do partido de Bolsonaro, conversou com Abilio Diniz e o deputado estadual Frederico d’Ávila em almoço do Grupo Esfera na última sexta.