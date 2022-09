União suspende repasses para candidatas e deixa puxadoras de voto à mingua

O União Brasil congelou o repasse do fundo eleitoral e deixou candidatas à beira de uma pane seca em São Paulo. Puxadoras de voto, como Rosângela Moro e Sandra Tadeu, se queixam de que, dos R$ 2,8 milhões prometidos, receberam só 25% – e isso a 22 dias da eleição.

DEVAGAR. O diretório paulista do União admitiu o congelamento e afirmou que se deve ao acompanhamento no uso de verbas já repassadas a candidatas pardas e negras. Só agora elas alcançaram o mesmo volume de gastos e, por isso, o partido vai soltar mais dinheiro do fundo para todos. A liberação parcial está sendo feita para cumprir à risca as cotas de gastos exigidas pelo TSE.