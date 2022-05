A cúpula do União Brasil de São Paulo diz que as inserções do partido no Estado, veiculadas a partir de amanhã, deverão evidenciar que a sigla vai apoiar Rodrigo Garcia (PSDB) e não planeja lançar candidato próprio no Estado, como cogitaram aliados de Luciano Bivar.

