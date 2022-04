União Brasil do Rio se rebela e quer aderir a Bolsonaro no 1º turno

O União Brasil no Rio de Janeiro caminha para aderir a Jair Bolsonaro antes mesmo de uma decisão nacional sobre o que fazer nas eleições. Oficialmente o presidenciável da sigla é Luciano Bivar, que negocia aliança com PSDB e MDB.

Na semana passada, a deputada Clarissa Garotinho (União-RJ) disse “não restar dúvidas” sobre apoiar Bolsonaro no primeiro turno. O vice-presidente do partido, porém, deputado Júnior Bozzella (SP), rebate e diz que a sigla “não pode virar casa da mãe da Joana”. “O presidente do partido precisa deliberar”, afirma.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Júnior Bozzella, vice-presidente do União Brasil.

Coluna do Estadão: Ministério da Cidadania quer enviar novos cartões a usuários do Auxílio Brasil