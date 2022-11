União Brasil dificulta planos do PT na PEC da Transição

Apesar de ser visto pelos petistas como um potencial aliado no governo Lula, o União Brasil na Câmara e no Senado tem se articulado para podar a PEC da Transição. Em vez dos 4 anos de vigência defendidos pelo time de Lula, líderes do partido querem dar ao presidente eleito fôlego apenas para iniciar o mandato, em 2023, obrigando-o a voltar à mesa de negociação no ano que vem. A leitura de parlamentares da sigla é que, se a proposta for aprovada como a equipe de transição deseja, Lula não teria mais que dialogar com a centro-direita no seu mandato. Além disso, o União já sinalizou que quer ter espaço no futuro governo, seja indicando um ministro, seja ocupando postos na administração do petista, e essa negociação está só começando.

SELEÇÃO. O União Brasil tem representantes em postos estratégicos para a tramitação da PEC, já que detém o comando das comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, além da Comissão Mista de Orçamento. O senador Davi Alcolumbre (União-AP) já disse que “nem de longe” o texto a ser votado será o da equipe de transição.

SINAIS. O presidente do União, Luciano Bivar, se reuniu na última quarta (16) com Gleisi Hoffmann, do PT, em busca de um aceno que garantisse o apoio dos petistas ao avanço do União no Legislativo. Ela, entretanto, não quis se comprometer e sugeriu que Bivar procurasse a bancada do PT no Congresso. Os petistas não querem desagradar a Arthur Lira (PP-AL).

LISTA. “Quero saber qual espaço o União teria tanto no bloco do Lira quanto no do PT. Outro ponto é discutir a presidência (da Câmara)”, diz Bivar.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Davi Alcolumbre, senador (Rede-AP)