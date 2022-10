União Brasil decide apoiar Tarcísio de Freitas em SP, mas resiste a Bolsonaro

O União Brasil vai anunciar ainda nesta quarta-feira (5) apoio ao candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O vice-presidente do União, Antonio Rueda, estará presente. Ele foi responsável por costurar a aliança nos últimos dias e buscar uma aproximação com os bolsonaristas.

Enquanto isso, o presidente da legenda, Luciano Bivar, que é contra um possível apoio ao presidente Jair Bolsonaro na eleição presidencial, estará em Brasília para discutir o futuro do partido a nível nacional com correligionários. Ele convocou a imprensa para divulgar a posição da sigla no início da noite.

Aliados dizem que a tendência, por ora, é pela neutralidade, para respeitar as diferentes posições nos Estados. Bivar e a presidenciável do União Brasil, Soraya Thronicke, também tem mantido diálogo com integrantes do PT, que defendem apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.