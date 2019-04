Uma tulipinha e uma macarronada pós-CCJ

O deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), novato com a difícil missão de relatar a reforma da Previdência na CCJ num governo sem base estruturada, terminou o dia da aprovação na residência oficial do presidente da Câmara, com outros deputados.

“Nem foi comemoração. Estava cansado”, conta Freitas, que diz ter tomado só uma “tulipinha” de cerveja e comido um prato de macarronada.

O trabalho na comissão, nas palavras dele, foi 100% existoso, mas o partido tem muito o que melhorar ainda. “Eu era relator, tava lá pra apanhar. A oposição tava cumprindo sua função. Não acho que gente da nossa base tinha que ter ido pro enfrentamento”, disse, sem citar nomes.

Em diferentes momentos, a líder do governo, Joice Hasselmann (PSL-SP) e o vice-líder Darcísio Perondi (MDB-RS) se exaltaram com a oposição.