Tucanos veem pontos positivos em pesquisa que mostrou Garcia em 3º em SP

Coluna do Estadão

O QG de Rodrigo Garcia (PSDB) pescou pontos positivos na pesquisa Ipec desta terça (30), mesmo com o governador distante dos dois líderes – ele apareceu com 9%, atrás de Tarcísio de Freitas (17%) e Fernando Haddad (32%). Ainda assim, seus aliados comemoraram a queda na rejeição e a melhor avaliação do governo – o bom/ótimo subiu de 17% para 26%. A avaliação positiva pode se converter em votos, torcem os tucanos.

POEIRA. Os aliados de Garcia projetam que o tucano pode chegar a 24% no 1.º turno, ultrapassando Tarcísio, que eles preveem não passar de 20%.

CLICK. Rodrigo Garcia, governador de SP (PSDB)