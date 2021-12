Tucanos têm lista de nomes do MDB para compor chapa com Rodrigo Garcia

A campanha do pré-candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador Rodrigo Garcia, espera um apoio mais formal do MDB paulista para o início do próximo ano. Enquanto isso, já circula entre as lideranças do partido presidenciável João Doria uma lista com nomes de potenciais emedebistas para compor como candidato a vice na chapa com o tucano. Simone Marquetto, que é prefeita de Itapetininga, e Gustavo Reis, chefe do Executivo municipal em Jaguariúna, são alguns dos cotados. A dobradinha com Garcia, no entanto, também é cobiçada por outros partidos, inclusive dentro do próprio PSDB e pelo União Brasil, que já oficializou o apoio no início desta semana.

NA ONDA. Integrantes do partido Novo têm aproveitado a má repercussão da aprovação do fundão eleitoral de R$ 4,9 bilhões para reafirmar ponto caro à sigla, que é não usar dinheiro público nas campanhas.

AVALIAÇÃO. Do líder do Novo na Câmara, Paulo Ganime (RJ): “Aprovar R$ 4,9 bilhões para políticos gastarem em campanha eleitoral é uma aberração, ainda mais em um momento de crise como a que estamos vivendo. As campanhas devem ser bancadas por aqueles que acreditam nos ideais do partido e do candidato”.

AVALIAÇÃO 2. “Eu e meu partido somos os únicos a representar, de fato, a renovação política e o respeito aos impostos pagos pela população, que deveriam estar sendo gastos com saúde e educação e não bancando campanhas”, disse Vinicius Poit, pré-candidato a governador de São Paulo.

CLICK. Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara

Deputado mal chegou a sua Manaus e foi acompanhar aula de natação dos filhos. “Educar pelo exemplo. Que cresçam amando os esportes.”

VAI PIORAR. O sentimento entre os auditores da Receita Federal em relação ao governo Bolsonaro é de traição. Pelo menos 500 profissionais da categoria entregaram seus cargos, segundo o Sindifisco, após a aprovação do Orçamento 2022, que reajustou o salário apenas de policiais federais.

VAI PIORAR 2. Circulou em grupos de WhatsApp ontem, 22, um vídeo do presidente do sindicato, Kleber Cabral, afirmando que havia um acordo firmado com os ministros Paulo Guedes (Economia) e Ciro Nogueira (Casa Civil) para a garantia de bônus de eficiência.

TURBULÊNCIA. O Ministério da Justiça vai notificar hoje as aéreas Azul e Gol por descumprirem regras sobre Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). A pasta vai cobrar as empresas sobre o tempo médio para atendimento e dificuldades para efetivar contato.

RETROSPECTIVA. A Coluna passa a publicar a partir de hoje, 23, a retrospectiva das melhores ilustrações do ano com os aspirantes à Presidência da República. Na abertura da série, Henrique Mandetta, do DEM.

ARAUTO. O ex-ministro da Saúde acertou muitas das previsões que fez sobre os efeitos da pandemia da covid-19 no País. A triste e assustadora quantidade de mortos e até os problemas na Prevent Sênior foram “profetizados” por ele.

PRONTO, FALEI! Augusto de Arruda Botelho, advogado

“Algum governo no Brasil fez uma consulta pública (?!) para saber se devemos vacinar nossos filhos contra poliomielite? E hepatite? Febre amarela?”