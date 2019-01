Tucanos preparam troco para governador de SP

Provocados pelo governador de São Paulo, João Doria, tucanos históricos preparam o troco para evitar que ele tome o controle do partido na convenção de maio. No discurso de posse, Doria mandou um recado indireto às gestões anteriores do PSDB ao dizer que é preciso parar de “pensar pequeno”, acentuando ainda mais a crise interna. Uma das estratégias passa por Geraldo Alckmin se posicionar como candidato ao governo paulista em 2022 em oposição a Doria, atrapalhando os planos do governador de disputar o Palácio do Planalto.

É guerra. As conversas do grupo anti-Doria no PSDB serão retomadas com maior intensidade na próxima semana. Há um encontro agendado entre Alckmin e Alberto Goldman, um dos principais críticos de Doria. Tucanos graúdos ameaçam trocar de sigla caso Doria tome a executiva.

Escanteado. Um dos principais conselheiros de Bolsonaro durante a campanha, o empresário Paulo Marinho – que transformou sua casa em estúdio para as gravações dos vídeos do presidente – não participou da posse. “Não era o caso de ir”, justificou a pessoas próximas.

Engordando… Os secretários estaduais de São Paulo Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) e Felipe Sabará (Assistência e Desenvolvimento Social) tiveram de doar R$ 200 cada por terem se atrasado na reunião com o governador de São Paulo, João Doria. Os valores vão para entidades carentes.

…o cofrinho. Baldy justificou ao chefe ter saído de Brasília para São Paulo às 5h45, mas a aeronave arremeteu e os voos demoraram. Sabará e Baldy viraram chacota dos colegas por não conseguirem cumprir o horário.

Minhas regras. Apesar de a equipe técnica de Bolsonaro ter dito a ele que não poderia revogar a nomeação de Carlos Marun para o conselho de Itaipu por se tratar de ato jurídico perfeito, o estatuto da empresa binacional permite a troca.

Sinal verde. O texto diz que “a qualquer momento os governos poderão substituir os conselheiros”. O governo brasileiro tem seis nomes no conselho.

Recalculando. Apoiadores de Rodrigo Maia (DEM) na eleição para a presidência da Câmara admitem que a aliança com o PSL pode fazê-lo perder mais do que ganhar. Os partidos que reprovaram o acordo somam 196 votos. São eles: PDT, PCdoB, PT, PP, MDB, PSB.

Bombeiros. Maia conversa hoje com Gilberto Kassab, do PSD, e Valdemar Costa Neto, do PR, para que o ajudem a contornar a crise com os partidos insatisfeitos. Tanto o PSD quanto o PR apoiam a reeleição de Rodrigo Maia.

CLICK. Errou quem apostou que Carlos ficaria afastado de Bolsonaro por ser vereador. Passou o dia ontem no Planalto. Chegou perguntando pelo “gabinete do meu pai”

Novas regras. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, brincou que iria consultar a Comissão de Ética Pública se poderia aceitar um pacote de 250g de pó de café gourmet que ganhou de uma parlamentar de Minas. A lei proíbe presentes acima de R$ 100.

A postos. Michelle Bolsonaro já tem sua ajudante de ordens: a capitã Larissa Lima. Ela é jornalista e trabalhou na comunicação do Exército. Levantamento da AP Exata mostra que, no dia da posse, 65,93% das menções a Michelle no Instagram foram positivas.

“Gabinetes foram violados sem comunicação prévia”, sobre seguranças terem entrado nos gabinetes dos parlamentares no dia da posse de Bolsonaro para travar janelas Jandira Feghali – Deputada federal (PCdoB-RJ)

