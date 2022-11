Tucanos de São Paulo resistem à indicação de Eduardo Leite à presidência do PSDB

Tucanos paulistas resistem à indicação do governador eleito Eduardo Leite à presidência do PSDB. Filiados temem que a dependência do Rio Grande do Sul, em regime de recuperação fiscal, ao governo federal crie conflito de interesses em momentos nos quais o partido decida se opor a Lula.

HORA EXTRA. Outro entrave é a falta de tempo de Leite para se dedicar à gestão partidária. A proximidade das eleições de 2024 exige disponibilidade de viajar a diferentes regiões para auxiliar na coordenação dos diretórios para as disputas às prefeituras. Essa missão é considerada prioridade para reerguer o partido após o derretimento neste ano.