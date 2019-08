Tucano presidirá comissão do Médicos pelo Brasil

Na tentativa de segurar o PSDB longe da oposição, a comissão que analisará a medida provisória do Médicos pelo Brasil será presidida pelo tucano Ruy Carneiro (PB). O relator será o senador Confúcio Moura (MDB-RO). A comissão será instalada logo mais no Congresso Nacional.

Não é a primeira pauta importante do governo de Jair Bolsonaro na qual o PSDB recebe cargos de destaque. Os relatores da reforma da Previdência tanto na Câmara quanto no Senado são do partido — Samuel Moreira (SP) e Tasso Jereisatti (CE), respectivamente.

O PSDB tem ensaiado integrar a oposição a Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Doria, articula sua candidatura à presidência em 2022.

O Médicos pelo Brasil é o programa do Ministério da Saúde que substituirá o Mais Médicos, criado por governos petistas. Prevê salários de até R$ 21 mil e contratação via CLT para os profissionais que atenderem em áreas mais carentes. (Juliana Braga)

