Tucana é convidada para secretaria no Ministério da Saúde

Candidata derrotada ao Senado pelo Ceará em outubro, a médica pediatra Mayra Pinheiro pode ser o primeiro nome do PSDB na administração Jair Bolsonaro. Ela foi convidada pelo futuro ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta para assumir um cargo no segundo escalão: a Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde (SGTES), que responde pela qualificação dos trabalhadores e regulação profissional na área da saúde no Brasil.

Em 2018, ela participou de protestos contra o Mais Médicos, segundo o jornal O Povo, do Ceará publicou à época.

O PSDB no Ceará é controlado pelo senador Tasso Jereissati, que disputa a presidência do Senado contra o senador Renan Calheiros. (Pedro Venceslau)