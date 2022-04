TSE nega recurso de Boulos em processo aberto por denúncia de Arthur do Val

Nem tudo são derrotas para Arthur do Val, o Mamãe Falei, que renunciou ontem ao cargo de deputado estadual. No último dia 11, uma denúncia feita por ele e pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) contra Guilherme Boulos (PSOL) prosperou no TSE.

O ministro Mauro Campbell rejeitou recurso de Boulos contra uma multa por ter divulgado pesquisa sem registro oficial na campanha para prefeito em 2020.

PRONTO, FALEI! Marina Helou, deputada estadual (Rede-SP)

“É fundamental uma resposta institucional sobre o que é ou não aceitável. O que Arthur do Val fez não pode ficar escondido numa cortina de fumaça.”