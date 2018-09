TSE nega pedido do PT para tirar Lula da campanha de Meirelles

O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu liminar do PT para tirar as imagens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da campanha eleitoral do candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles. A defesa do PT havia pedido ao TSE a suspensão da peça alegando que se Lula não pode aparecer no programa do PT, já que teve a candidatura barrada pelo TSE, não poderia aparecer “apoiando” outro candidato.

O ministro alegou que as fotos usadas na campanha de Meirelles são “históricas e foram divulgadas com o objetivo de demonstrar a capacidade e a competência do candidato na condução da economia”. “Entendo, portanto, que as fotos em questão tratam de acontecimento público e notório, o que, em princípio, não viola a legislação eleitoral”, escreveu o ministro. (Naira Trindade)