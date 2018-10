TSE nega pedido de Bolsonaro para tirar matérias do ar na Paraíba

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Jorge Mussi negou pedido liminar de Jair Bolsonaro (PSL) para retirar do ar matérias veiculadas em órgãos de imprensa ligados ao governo da Paraíba.

O pedido da coligação de Bolsonaro foi feito dentro da ação na qual acusam o governador Ricardo Coutinho (PSB) de abuso de poder econômico. Ele teria colocado a máquina pública da Paraíba em favor da candidatura de Fernando Haddad (PT). Segundo afirmam os advogados do presidenciável do PSL, professores estariam sendo coagidos a reverter votos favoráveis a Jair Bolsonaro.

Na representação, Bolsonaro acusa Coutinho de se utilizar de veículos jornalísticos vinculados à administração indireta do Estado da Paraíba e da estrutura da Universidade Estadual da Paraíba.

O ministro Mussi argumentou que pedidos liminares para retirada de conteúdo do ar devem ser acompanhados “de muita cautela no caso concreto e concedida em caráter excepcional, de forma a prestigiar as garantias constitucionais”.

Segundo ele, em algumas das passagens citadas, o que se pode verificar é a “defesa apaixonada do povo nordestino”, reprodução de manifestações de personalidades políticas e uma matéria relacionada à declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi “amplamente divulgada pela mídia”.

Mussi ainda avaliará o mérito da ação. (Juliana Braga)

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao