TSE manda viúva entregar PRTB a irmão de Levy Fidelix

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar em que dá a Julio Fidelix, irmão do falecido cacique do PRTB Levy Fidelix, o direito de assumir a presidência do partido. Atualmente, a legenda é comandada pela viúva de Levy, Aldineia Fidelix, que tomou o posto logo após a morte do marido em abril do ano passado, quando ela era vice-presidente da sigla.

A defesa de Júlio ajuizou ação na Justiça Eleitoral na qual pedia o reconhecimento da decisão da convenção do partido que o elegeu presidente nacional da sigla, em dezembro do ano passado. De acordo com o advogado autor do pedido, Israel Nonato, o estatuto do PRTB não regrava a sucessão do comando da legenda em caso de morte do presidente.

Aldineia havia impedido a posse do irmão de Levy em março, com uma ação de tutela inibitória, instituto utilizado para proteger o direito à propriedade. A Justiça de São Paulo concedeu liminar em que estabelece multa de R$ 5 mil a Julio a cada vez que tentar entrar na sede da legenda em São Paulo.