TSE inicia análise de presidenciáveis por Boulos e Vera

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia nesta terça-feira, 21, a análise de registro das candidaturas à Presidência da República. Todas precisam passar pelo crivo do plenário para serem consideradas aptas.

As primeiras a serem incluídas na pauta serão as de Guilherme Boulos (PSOL) e da Vera Lucia (PSTU). Elas foram também as primeiras a serem protocoladas no tribunal.

O relator do registro de Boulos é o ministro Edson Fachin. Quando foi protocolada, por sorteio eletrônico, ele foi distribuído para outro ministro, o Luiz Fux. Como o período dele no TSE se encerrou, Fachin, que o substituiu, herdou os processos.

Já o de Vera Lucia é relatado por Luís Roberto Barroso. O ministro é responsável também pelo relatório da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até o momento, sem previsão de julgamento. (Juliana Braga)

