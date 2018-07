TSE deve conhecer impressora de votos na quinta

O Tribunal Superior Eleitoral deve conhecer o modelo de impressão de votos às 14h de quinta-feira, 1°. A empresa participante da licitação avisou que poderá fazer o teste do equipamento junto às urnas. A Corte está em licitação para adquirir 30 mil módulos, que serão acoplados às urnas eletrônicas. A impressão do voto atende à exigência estabelecida na reforma eleitoral de 2015. Para preservar a inviolabilidade e o sigilo do voto, o eleitor poderá ver a impressão, mas não poderá tocá-la. Os registros poderão ser usados para verificação da contabilização dos votos.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão