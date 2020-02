Troco em Heleno é só questão de dosimetria

Coluna do Estadão

A ideia de dar um troco em Augusto Heleno esbarra em uma questão: a calibragem. Afinal, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, lembram os congressistas mais experientes. Os deputados acham que, se apertarem demais o chefe do GSI numa sessão de esculacho na Casa, por exemplo, podem acabar vitimizando o general aos olhos da opinião pública, pois ele tem 72 anos de idade. “Imagem é tudo”, alerta um deles. A declaração de Heleno comparando parlamentares a “chantagistas” dificilmente será engolida pelos líderes.

A ver. Aliados do ministro Augusto Heleno justificam a atrapalhada declaração alegando que ele não é um “político”. Quem espera uma ligação do general aos presidentes da Câmara e do Senado pode esperar sentado, arriscam eles.

Pote… A ida de Rogério Marinho para o Ministério do Desenvolvimento Regional foi o estopim de mais uma estremecida na relação entre Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes.

…de mágoa. Maia tem dito reservadamente que o ex-chefe do INSS ganhou a pasta por decisão direta de Jair Bolsonaro porque Guedes já não o queria mais no Ministério da Economia.

SQN. O senso comum, porém, é de que foi Guedes quem deu o presente para Marinho, muito próximo do presidente da Câmara.

CEP novo. Regina Duarte ainda não tomou posse na Secretaria de Cultura, mas já definiu seu novo endereço em Brasília. Ela alugou um apartamento em um condomínio na beira do Lago Paranoá. No Palácio, a informação é de que a posse será no próximo dia 28.

Não contem… A Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara Municipal a reforma administrativa com a possibilidade de acabar com a Fundação Theatro Municipal, desenvolvida durante a gestão de Gilberto Kassab (2006-2012).

…comigo. Kassab mandou uma mensagem aos vereadores do PSD para que atuem contra a possibilidade de extinção. “A fundação conferiu ao Municipal uma identidade que o fortaleceu. Bem gerida, é promessa de emancipação do conjunto do Theatro.”

Cada um… Na volta de André Esteves, sócio sênior do BTG, à Conferência de CEOs nesta semana, crescimento da economia, juros e dólar não foram os únicos temas debatidos. Ele teve de responder a perguntas sobre o papel do Supremo.

…na sua. “A gente fica bem se o legislador legislar e não faz bem para a institucionalidade brasileira quando o papel do Supremo excede a pura interpretação da Constituição e passa a expressar a opinião pessoal de algum ministro”, afirmou André Esteves.

CLICK. Para elaborar o ranking de popularidade digital dos partidos, a Quaest calculou para cada sigla um IPD mensal, entre janeiro de 2019 e janeiro deste ano.

Top… Após a saída do clã Bolsonaro, o PSL perdeu mais da metade de sua presença digital, revela o inédito Índice de Popularidade Digital (IPD) da Quaest Consultoria sobre os 16 principais partidos.

…five. O ranking tem também como destaques a ascensão do Novo, segundo colocado, e a resiliência do PT, na primeira posição. O PSOL também é destaque, à frente do PSDB.

Metodologia. O levantamento dos partidos agrega métricas de redes sociais processadas por algoritmo de inteligência artificial.

PRONTO, FALEI!

Paulo Pereira da Silva, deputado federal (Solidariedade-SP): “Se atiram contra um senador, imagina o que não fariam contra uma pessoa comum? É uma situação muito complicada.”

COM MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA

