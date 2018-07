Troca de mensagens acentua crise na defesa de Lula

O racha da defesa do ex-presidente Lula se acentuou ontem após ásperas mensagens do filho de Sepúlveda Pertence, Eduardo, para os advogados Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Martins, em um grupo de WhatsApp. “Não precisamos de vocês para ter qualquer tipo de protagonismo! Meu pai é e sempre será maior que vocês”, escreveu. Sepúlveda planeja visitar o petista na próxima semana para decidir se deixará a defesa dele. Ontem, Evandro Pertence, outro filho do ex-ministro, ouviu novos apelos de Lula para que Sepúlveda não deixe o caso.

O início… A briga entre Sepúlveda Pertence e Cristiano Zanin começou após o ex-ministro pedir que Lula cumpra pena em regime domiciliar. À época, Zanin chegou a negar que o colega havia ingressado com tal solicitação ao STF.

…de tudo. O episódio de ontem, no grupo de advogados Prerrogativas, se deu depois de Eduardo comemorar a absolvição de Lula e do banqueiro André Esteves. Ele diz: “A sentença está uma lambança, mas ganhamos”, reiterando “não precisar” do casal Zanin para ter “protagonismo”.

Deixa disso. Coube ao criminalista Antônio Carlos de Almeida, o Kakay, pedir que “Dudu” apagasse as mensagens. “Isso não se faz”, emendou. Em seguida, Eduardo saiu do grupo, sem retirar os textos. Horas depois, Cristiano e Valeska também se retiraram.

De olho. O deputado Beto Mansur foi à Polícia Federal buscar os documentos do inquérito dos Portos que fazem referência a um Beto. As planilhas não mencionam propina, mas a PF diz acreditar se tratar de Mansur. O parlamentar foi prefeito de Santos.

Saia-justa. Além de indicar Isolda Cela (PDT) para vice na chapa do governador petista Camilo Santana, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) quer lançar os pedetistas Cid Gomes e André Figueiredo para o Senado. Só que umas das vagas estava prometida à reeleição de Eunício Oliveira (MDB).

Mãos de tesoura. Líder do PRB na Câmara, o deputado Celso Russomanno (SP) tem ajudado deputados com seu aplicativo simulador de corte de cabelo. Ele recebe a foto 3×4 do parlamentar e devolve com uma opção de corte ideal.

Pintado… O presidente da OAB, Claudio Lamachia, inicia nova batalha contra agências reguladoras. Desta vez, vai ao STF para brigar com a Agência Nacional de Saúde (ANS) pela regra que aumenta, a partir do fim deste ano, o valor que planos podem cobrar das coparticipações e franquias.

…pra guerra. “A lei que cria a ANS determina que ela fiscalize o setor visando à proteção e à defesa do consumidor. Claramente ela se desviou de sua finalidade”, afirma Lamachia. A OAB apresentou ontem a ação no Supremo.

CLICK. Alberto Goldman chamou Mara Gabrilli de “medíocre” em um grupo de WhatsApp após ela divulgar vídeo sobre disputar o Senado. Depois, ele apagou a mensagem.

Repartindo. A viabilidade da chapa pura do PSDB ao Senado só foi possível porque João Doria prometeu as suplências aos aliados. Gilberto Kassab (PSD) indicará Alda Marco Antônio e a coronel Vitória para suplentes de Mara Gabrilli. Das duas vagas de Ricardo Tripoli, uma ficará com o PRB e a outra ainda será definida.

Fala que eu escuto. O corregedor do CNJ, Otávio de Noronha, vai intimar o juiz Sérgio Moro e os desembargadores Rogério Favreto e Gebran Neto. Quer ouvir os três sobre o habeas corpus de Lula. Eles podem responder por escrito.

PRONTO, FALEI!

“Não é surpresa. Os votos do pai sempre foram iguais aos do PT, inclusive contra o Plano Real”, DO PRÉ-CANDIDATO DO PSDB À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GERALDO ALCKMIN, sobre Eduardo Bolsonaro ter curtido foto no perfil de Lula em uma rede social.

