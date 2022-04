Triplex do Guarujá ficará disponível para hospedagem no Airbnb

O famoso triplex do Guarujá, objeto de ação na Justiça contra o ex-presidente Lula no âmbito da operação Lava Jato, estará disponível para aluguel no AirBnb.

Segundo a assessoria do proprietário do apartamento, ele fará uma promoção, oferecendo ao primeiro que buscar o imóvel, a partir das 12h de 2 de maio, o valor de R$ 49,90 para passar um fim de semana hospedado.

Coluna do Estadão: Rosa Weber enfrentará delicada equação na análise do caso Daniel Silveira